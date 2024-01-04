الخريطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء.. ساعتين يوميا

تفاصيل كثيرة حملتها قرارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 بشأن الجداول الجديدة لتخفيف الأحمال وتوقيت فصل التيار ليكون في فترة النهار فقط، مراعاة لظروف امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس.

الخريطة الجديدة لتخفيف الأحمال في محافظات جنوب الصعيد

وكشفت الشركات والوزراة وفقًا لتقرير صادر عنها جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة للكهرباء بمحافظات جنوب الصعيد، والتي بدات أمس لتكون من الساعة 11 صباحًا يوميا وحتى الخامسة مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة على مستوى جميع الشبكات لقطاع الكهرباء.

وتستعرض «الوطن» وفقا للصور التالية جداول تخفيف الأحمال للكهرباء والتي جاءت استجابة لرغبات المواطنين بشأن ضرورة تخفيف الأحمال خلال ساعات الليل وتنفيذها خلال أوقات النهار فقط، بسبب تزامن الفترة الحالية مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات: