مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في القليوبية.. تُطبق اليوم

بدء قطاع كهرباء القليوبية، اليوم الخميس تنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بعد إعلان مجلس الوزراء تنفيذها خلال أوقات النهار فقط نظرًا لبدء الامتحانات، على أنّ يتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة بحيث وتنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساء.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بالقليوبية

وقال بيان قطاع الكهرباء بالقليوبية برئاسة آمال بركات رئيس القطاع أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في القليوبية حيث تقرر تقسيم المواعيد كالتالي:

- من الساعة 1: 3 مساء في مناطق التخفيف في مواعيد من الساعة 10:8 مساء و11:9مساء السابقة

- من الساعة 2: 4 مساء في مناطق التخفيف في مواعيد من الساعة 5 :7 مساء و 6 : 8 مساء و7 :9 مساء السابقة

- من الساعة 3 : 5 مساء في مناطق التخفيف في مواعيد من 11 ص : 1 ظهرا و ومن 1 ظهرا الي 3 مساء ومن 4 : 6 مساء السابقة

- ومن الساعة 4 : 5 مساء بالمناطق الاحمال الخفيفة في مناطق التخفيف في مواعيد من 12 : 2 مساء و من 2: 4 مساء و من 3: 5 مساء السابقة

تعديلات مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في القليوبية

وأكد بيان قطاع كهرباء القليوبية أنه تم إجراء تعديلات لتخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في القليوبية لتكون من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً على عموم المحافظة، وسيتم فصل التيار الكهربائي يومياً لمدة ساعتين عن كل قرية أو مدينة أو تجمع سكني نهاراً فقط في التوقيت السابق من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً وسيتم تنظيم المواعيد حسب الأحمال.