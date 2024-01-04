 «تعليم الشرقية» تناقش خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا موسعا في مقر إدارة أبو كبير التعليمية مع عدد من مديري الإدارات التعليمية؛ لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال الفترة القادمة ومناقشة استعدادات الإدارات لأعمال الامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، وامتحانات الشهادة الإعدادية، وامتحانات النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام الفني.

ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس، خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة لعمل محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على طريقة حل نماذج الامتحانات.

الإعلان عن موعد الامتحانات وفقا للقرارات الوزارية

وشدد على الإعلان عن موعد الامتحانات في ضوء تعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة بالإضافة الي سرعة الإعلان عن جداول الامتحانات بمكان واضح للطلاب وأولياء الأمور على الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية والمدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بسير أعمال الامتحانات، وفق القواعد المنظمة مع مراعاة الكثافات ومراجعة ومتابعة تامين حجرة الأسئلة، وحجرة الكنترول، وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنة بأبواب حديدية.

ونوّه بتحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.