رئيس جامعة «الدلتا التكنولوجية» يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي

تفقد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، رافقه الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات.

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وخلال جولته، رئيس الجامعة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما تجرى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بفرع الجامعة بمدينة السادات.

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وأكّد رئيس الجامعة، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أنَّ أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الاختبارات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وأضاف «كشك»، أنَّ الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبارات، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة، لضمان انتظام سير الاختبارات بدون أي مشكلات أو معوقات.

كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الاختبارات، مؤكّدًا ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكّد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها.