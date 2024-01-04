خلال ساعات.. الموظفون على موعد مع 3 أيام إجازة متتالية 

يحصل الموظفون على 3 أيّام إجازة متتالية، بداية من يوم غد الجمعة، سواء إجازات أسبوعية مُعتادة، أو بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي.

تفاصيل إجازة الموظفين في يناير

اليوم الأول في الإجازة، يبدأ غدًا الجمعة، والثاني يوافق السبت 6 يناير الجاري، كإجازة أسبوعية مُعتادة لدى الموظفين في مختلف المصالح الحكومية، وفق المعمول به.

أمّا عن اليوم الثالث للإجازة، فيوافق يوم الأحد 7 يناير الجاري، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفق إعلان مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري.

قداسة البابا تواضروس الثاني

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا وجميع المواطنين المصريين الأقباط: «أعبر لقداستكم عن احترامي ومحبتي واعتزازي».

من جانبه، عبّر البابا تواضروس الثاني، عن ساعدته بالحضور والعلاقات الطيبة بين كل المصريين: «لدي ثقة بأن يد الله ترعى مصر».