تعرف على آخر موعد لطرح شهادتي الـ23.5 و27%

قالت مصادر مصرفية مطلعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن آخر موعد لطرح شهادتي الـ23.5% و27% لم يتحدد بعد، وأن الموعد النهائي للطرح يتحدد في ضوء الحصيلة المستهدفة من البنكين والتي تقارب حجم شهادة الـ25%، متوقعة استمرار الطرح شهرا تقريبا ليكون بمقدور أصحاب شهادة الـ25% الاستفادة من الشهادتين الجديدتين فور نهاية استحقاق شهادة الـ25% نهاية يناير الجاري.

طرح شهادات جديدة

وطرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات جديدة لمدة العام بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويًا تصرف شهريًا، والعائد ثابت طوال المدة.

ومن أهم المعلومات عن الشهادات الجديدة، أن الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومن لهم الحق في الشراء هم الأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما يمكن شراء الشهادات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، والتفعيل يكون في اليوم التالي من الشراء، ويمكن من فروع البنوك في الأيام الرسمية للعمل.