وظائف خالية للمهندسين في المحافظات.. راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه

أعلنت مديريات العمل بالمحافظات، عبر نشرة التوظيف الدورية بشهر يناير الجاري، عدة وظائف خالية بالقطاع الخاص للمهندسين، براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، مع عدة مميزات للملتحقين بها.

وتشمل الوظائف الخالية، تأمينا صحيا واجتماعيا وبدلات انتقال وزيادات سنوية، وتستهدف الشباب من الجنسين ذوي الخبرة وحديثي التخرج، وتغطى مختلف المحافظات والتخصصات الهندسية.

الوظائف الخالية للمهندسين

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، خريطة الوظائف الخالية للمهندسين، وفقًا لمديريات العمل بالمحافظات كالتالي:

- شركة تطلب 50 مهندس ميكانيكا وكهرباء خبرة ودون خبرة، ويُحدد الراتب وفقًا للخبرة.

- شركة تطلب مهندسين ميانيكا سن من 25 عامًا، بخبرة ودون، ويُحدد راتب العمل وفقًا للخبرة.

- مصنع يطلب مهندسين صيانة وكهرباء، سن حتى 40 عامًا، خبرة عام على الأقل، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب مهندسين صيانة، سن من 25 حتى 35 عامًا، راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.

- شركة تطلب مهندسين ميكانيكا، سن حتى 30 عامًا، بخبرة ودون، ويُحدد الراتب في المقابلة الشخصية.

- شركة تطلب مهندسين جودة، راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، بخبرة ودون، للشباب من الجنسين حتى 45 عامًا.

التقديم للوظائف الخالية للمهندسين

ويمكن التقديم على الوظائف الخالية للمهندسين، عبر تقديم طلب ورقي باسم الوظيفة المطلوبة والسيرة الذاتية للمتقدم ووسيلة تواصل به، وذلك بمواعيد العمل الرسمية لمديرية العمل التابع لها المتقدم.