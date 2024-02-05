رسوم ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة.. اعرف التفاصيل

يمتلك العديد من الأشخاص سيارات مستعملة، ويرغبون في ترخيصها، ويحدد القانون كيفية ذلك وكل ما يتعلق به من رسوم ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة أو أكثر، حيث أن رسوم الترخيص تختلف عن رسوم السيارات الجديدة أو السيارات التي لم يمر عليها خمسة عشر عاما، كما تختلف الرسوم حسب نوع السيارة وسعة محركها، كما تختلف الرسوم أيضًا حسب عمر السيارة.

وفي السطور التالية، نعرض رسوم ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة.

رسوم ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة

وتختلف رسوم ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة، ونص القانون على أبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها لهيئة المرور للحصول على ترخيص السيارات التي يرغب الشخص في ترخيصها لكي يسير بشكل قانوني، ولا يتعرض للغرامات أو العقوبة في أي طريق يسير به.

الرسوم المقررة لتجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، رسوم تجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة أو أكثر، وذلك على النحو التالي:

ويكون رسوم ترخيص سيارات أقل من 1000 سي سي:

161.7 جنيه، تتكون من: 15 جنيها ضريبة، و112.5 جنيها رسم تنمية، و10 جنيهات للتحسين، 24.20 جنيه رسم إصدار.

سيارات من 1000 سي سي إلى 1030 سي سي:

174.7 جنيه، تتكون من 18 جنيها ضريبة، 112.5 جنيه رسم تنمية، 20 جنيها للتحسين، 24.20 جنيه رسم إصدار.

سيارات من 1030 سي سي إلى 1299 سي سي:

تصل رسوم ترخيصها إلى 237.2 جنيه، تتكون من، 18 جنيها ضريبة، 175 جنيها رسم تنمية، 20 جنيها للتحسين، 240.20 جنيه رسم إصدار.

سيارات من 1300 سي سي إلى 1630 سي سي:

350 جنيها، تتكون من: 18 جنيه ضريبة، 275 جنيه رسم تنمية، 20 جنيها للتحسين، 240.20 جنيه رسم إصدار.

سيارات من 1630 سي سي إلى 2030 سي سي:

750 جنيها، تتكون من:18 جنيها ضريبة، 475 جنيها رسم تنمية، 20 جنيها للتحسين، 240.20 جنيه رسم إصدار.

سيارات أكثر من 2030 سي سي: 2.5% من قيمة السيارة، تتكون من:18 جنيها ضريبة، 250 جنيها رسم تنمية، 20 جنيها للتحسين، 240.20 جنيه رسم إصدار.

الأوراق المطلوبة لتجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة

تتطلب تجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة، تقديم الأوراق التالية إلى إدارة المرور المختصة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة.

2- صورة من رخصة القيادة الخاصة بمالك السيارة.

3- شهادة فحص فني سارية المفعول.

4- شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية.

5- نموذج طلب تجديد رخصة السيارة.

إجراءات تجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة

يتم تجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة، من خلال اتباع الإجراءات التالية:

زيارة إدارة المرور المختصة.

تقديم الأوراق المطلوبة إلى إدارة المرور.

سداد الرسوم المقررة.

استلام رخصة السيارة الجديدة.

ملاحظات يجب مراعاتها عند الترخيص

- يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة وخالصة من المخالفات المرورية، حتى يتم تجديد رخصتها.يجب أن يكون مالك السيارة قد أكمل السن القانونية للقيادة، وهي 18 سنة فأكثر.

- يجب أن يكون مالك السيارة قد اجتاز اختبار القيادة النظري والعملي.

- الأهمية الاقتصادية لتجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة

يساهم تجديد ترخيص السيارات المستعملة التي مر عليها 15 سنة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، منها:

- زيادة الإيرادات العامة للدولة.

- حماية البيئة من التلوث.

- توفير فرص عمل في قطاع السيارات.