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«التحالف الوطني» يبدأ حملة «صناع الدفا» لتوزيع البطاطين في محافظة الفيوم

كتب:

سهيلة هاني
05:34 م | الإثنين 01 يناير 2024
مبادرة صناع الدفا

مبادرة صناع الدفا

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدء حملة «صناع الدفا» لتوزيع البطاطين والأغطية الشتوية بمحافظة الفيوم، وذلك مع أول أيام العام الجديد، لإدخال الدفء والفرحة على البيوت، وذلك من خلال متطوعي مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة «صناع الدفا»

وقال التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الشخصية، «مع أول أيام السنة التحالف الوطني، بدأ يوزع دفا وفرحة على كل بيوت أهالينا بتوصلهم لحد باب البيت من خلال متطوعين مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وأوضح التحالف أن المبادرة بدأت اليوم من الفيوم وتستمر في أسيوط والأقصر والغربية والبحيرة ومحافظات أخرى أكثر لنص للأهالي في كل مكان، بعشرات الآلاف من البطاطين والأغطية الشتوية.

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