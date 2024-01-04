خبير بالشأن الإيراني: تفجيرات كرمان سببها معاقبة طهران.. وإسرائيل متورطة

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، الخبير بالشؤون الإيرانية، إن حادث تفجيري كرمان في إيران وقع بسبب رغبة أطراف بعينها في معاقبة إيران على موقفها الداعم لما يوصف بمحور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وغزة، إلى جانب دعم إيران العلني للحوثيين.

إسرائيل هي من فعلت ذلك

وأضاف، خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «كل الزوايا» على قناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن إيران أمس على مستوى أكثر من مسؤول رفيع قالوا إن طهران تتهم إسرائيل علنًا بأنها المتسبب في هذه التفجيرات، ووزير الداخلية الإيراني صرح بأن شكل العمليات يشير إلى أن إسرائيل هي مَن فعلت ذلك، لأن التفجيرات حدثت باستخدام حقائب مفخخة تم تفجيرها بالريموت.

تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان

ولفت أبو النور إلى أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان، وهناك بيان نُشر بأن شخصا مفخخا تحول إلى أشلاء وكان يحمل حزاما ناسفا وهو من ارتكب التفجير، منوها بأن إيران دائما تؤكد أن تنظيم داعش مدعوم من أمريكا وإسرائيل، لأن هذا التنظيم منذ تأسيسه ولم يقم بأي عملية في إسرائيل، وهناك إجماع على أن إسرائيل هي العدو الأول والأوحد للأمة العربية والإسلامية، ولذلك فإن إيران تتهم أمريكا و‘سرائيل بأنهما المتسبب الأول سواء نفذوا بشكل مباشر أو من خلال تنظيم داعش.