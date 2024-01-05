طريقة شراء شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة أونلاين.. عائد 27%

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أفضل الطرق لاستثمار أموالهم والحفاظ على قيمتها، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وموجات تضخم، وفي هذا الصدد أعلن بنكا مصر والقاهرة اليوم عن طرح شهادات ادخارية بأعلى عائد في التاريخ، إذ يصل العائد إلى ‎%27 سنويًا تصرف بنهاية الشهادة، أو بعائد شهري 23.5%.

المبلغ المطلوب استثمارة في شهادة الادخار

وتبدأ فئات شهادة الإدخار بأعلى عائد من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، أي أنه يمكن استثمار الأموال في هذه الشهادية بداية من 1000 جنيه في البنك الأهلي أو الأهلي المصري.

موعد طرح شهادات ادخار بنك مصر بأعلى عائد

وفي هذا التقرير تستعرض كيفية شراء شهادات بنك مصر والأهلي بعائد 27% و23.5% أونلاين.

يمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خطوات شراء شهادة بنك مصر بأعلى عائد

أتاح بنك مصر روابط الحصول على الخدمات الجديدة بسهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية لتتمكن من سير الإجراءات بسهولة.

- لتفعيل ابكليشن BM Onlineعبر هواتف أندرويد اضغط هنــــــــا.

- لتفعيل ابكليشن BM Onlineعبر هواتف أيفون IOS اضغط هنــــــــا.

- تسجيل الدخول إلى التطبيق.

- اختيار إصدار شهادات استثمار.

- اختيار نوع الشهادة.

- اختيار مبلغ الشهادة بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- اضغط تأكيد الطلب بعد استكمال البيانات.

كيفية شراء شهادات الادخار من البنك

يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءاً من 8 يناير 2024.

ويتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي وهو الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

مميزات شهادة إدخار طلع حرب

- تمنح فائدة سنوية 27% وعائد شهري 23.5%

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

موعد استرداد شهادات طلعت حرب

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

أفضل طريقة للاستثمار في شهادة ادخار بنك مصر

وتكون شهادة بنك مصر بعائد الـ23.5% شهريًا، منناسب لكبار السن وأصحاب المعاشات والأشخاص الراغبين في تحسين وزيادة الدخل الشهري، أما العائد السنوي بنسبة 27% سنويًا، والذي يصرف في نهاية المدة يكون مناسب للذين يرغبون في الاستثمار والادخار، حيث يتيح لهم عائد سنوي إجمالي مرتفع.