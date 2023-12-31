عاجل.. بنك خليجي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات في مصر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكي لمدة 3 و5 سنوات، والتي تعد واحدة من أكثر العروض تنافسية في السوق.

وتهدف الشهادة إلى جذب الأرباح بالدولار وضخها في الاقتصاد القومي، ما يسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم في مصر.

إعادة تفعيل فترات الفائدة

وكجزء من هذا العرض الجديد، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني مصر أيضاً بإعادة تفعيل فترات الفائدة الشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية، ما يوفر للعملاء الراحة في فترات دفع الفوائد المختلفة.

التجربة المصرفية الشاملة

وتعد هذه المبادرة قيمة إضافية إلى التجربة المصرفية الشاملة، علاوة على ذلك، يقدم البنك مكافأة خاصة لأول 50 شخصا تصدر لهم شهادات الإيداع التي تجلب أموالاً جديدة، سيحصل هؤلاء العملاء على قسيمة نقدية أو رمز ترويجي بقيمة 5000 جنيه مصري لكل قسيمة / رمز ترويجي، يمكنهم الحصول عليه مرة واحدة فقط.

يقدم هذا العرض فرصة رائعة للعملاء لكسب مكافآت إضافية مع تأمين مستقبلهم المالي.

ويتماشى العرض الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني مصر تماما مع رؤيته المتمثلة في توفير حلول متكاملة وخدمات استثنائية لعملائه مع الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

شروط وأحكام شهادة الإيداع

• إصدار الشهادة متاح لجميع عملاء الأفراد والشركات.

• الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5000 دولار أمريكي.

• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.