دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024.. يفتح الأبواب المغلقة

يحرص الكثيرون على ترديد الأدعية في كل وقت لكن يوم الجمعة له قدسية خاصة، إذ يتقرب فيه المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء المكثف لأنه من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، ومع بدء العام الميلادي يتساءل البعض عن دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024، آملين أن تنفتح أمامهم الأبواب المغلقة وأن يستجيب الله لدعائهم ويحقق أمنياتهم.

ردد دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024

ووفق الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر، فإن هناك الكثير من الأدعية يمكن ترديدها، من بينها دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024، وهو كالتالي:

- اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائما وأبدا.

- اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

-اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

- اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

- يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

- اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

- اللهم بداية للأيام الجميلة.

- مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

- اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024

كما يمكن ترديد دعاء أول جمعة في السنة الجديدة 2024، وهو: اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب يارب العالمين.

- بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.

- سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق الضيق إلى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

- اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.