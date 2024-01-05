طريقة خفض الأقساط السنوية لوحدات الإسكان الاجتماعي.. اعرفها

مع إعلان وزارة الإسكان طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، يعاني الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة الفائدة على الوحدة السكنية، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد، وكيفية التعامل مع قيمة الفائدة المرتفعة.

1- فور الانتهاء من حجز الشقة واستكمال نسبة الـ20% من قيمة الشقة بالإضافة إلى قيمة المصاريف الإدارية ومجلس أمناء المدينة، وغيره من متطلبات مالية لاستكمال عملية الحجز، يتم دفع قسط الاستلام، وهو عبارة عن 10% من قيمة الشقة، بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة 6% من قيمة الشقة.

2- يتم تسليم الشيكات الخاصة بالأقساط، وذلك حسب رغبة المستفيد من الأقساط التي سيحتاج إليها، وهى إما 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات بواقع 4 أقساط القسط كل 3 شهور، وفي حال الاستفادة من دفع قيمة السكنية على 3 سنوات، يتم التوقيع على 12 شيكًا فقط، وفي حالة رغبة المستفيد من الوحدة بالاستفادة من زيادة مدة الأقساط إلى 5 سنوات، يتم التوقيع على 20 شيكًا، وإذا كانت رغبة المستفيد في الحصول على الحد الأقصى لفترة السداد، يصبح عدد الشيكات المطلوب توقيعها قبل تسليمها للبنك 28 شيكًا.

3- مع الانتهاء من دفع قيمة ال 30% المطلوبة قبل بدء الاستلام، تبدأ الأقساط المحملة بالفوائد البنكية، لباقي قيمة الوحدة السكنية وهى تمثل 70% من قيمة الوحدة، وهنا يستطيع المستفيد من دفع المبالغ الإضافية حسب رغبته في خفض قيمة الفائدة المرتفعة والتي سيعانى منها، مع الوقت، بحيث يقوم بزيارة قيمة مبلغ الـ30% إلى أكبر قدر ممكن، وكلما كان المبلغ المتبقي قليل، كلما قلت نسبة الفوائد على المبلغ الباقي، وهى الطريفة الوحيدة لخفض قيمة الأقساط المتبقية على المستفيد.