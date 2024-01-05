سحب فيلم «فوي فوي» لمحمد فراج من السينما بسبب 180 جنيها

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، سحب فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، من دور العرض السينمائي، بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية، وتحقيقه أول أمس، 180 جنيهًا فقط، الأمر الذي تسبب في رفعه من دور العرض، بالتزامن مع طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، أبرزها «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي، و«الحريفة».

أضاف «الدفراوي» في بيان، أن إجمالي إيرادات فيلم «فوي فوي» الذي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، على مدار مدة عرضه بالسينما، وهي 16 أسبوعًا، نحو 33 مليونا و316 ألف جنيه، وكان قد نافس في فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، بعد ترشيحه من قبل لجنة النقاد والصحفيين، ولكن لم يجري اختياره ضمن القائمة الطويلة.

فيلم «فوي فوي» عن مباراة للمكفوفين

تدور قصة الفيلم حول الشاب حسن، الذي يعاني من الفقر الشديد ويحلم بالهجرة للخارج، ويضع القدر أمامه فريقا من المكفوفين يسعى للسفر في دولة أوروبية من أجل خوض مباراة، وينجح بالاحتيال في الاشتراك معهم، وهو مستوحى من قصة حقيقية جرى نشرها في سلسلة تحقيقات صحفية.

أبطال فيلم «فوي فوي»

يشارك في بطولة فيلم «فوي فوي» بخلاف محمد فراج ونيللي كريم، كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار وبسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.