أكرم القصاص: المزاعم الإسرائيلية تجاه مصر للتستر على فشل قوات الاحتلال

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، إن اتهامات مصر بتهريب الأسلحة إلى غزة كلها مزاعم إسرائيلية تكررت مرارًا للتستر على الفشل المستمر منذ الـ7 من أكتوبر ووعود نتنياهو بما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين وتحقيق الانتصار وغيرها.

هدف مصر الوصول لحل الدولتين

وأضاف «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن مواقف مصر واضحة والتزامها باتفاقية السلام وتوجيه تحذيرات واضحة وعدم تحقيق الأهداف والهدف الوحيد هو الوصول لحل سلمي وهو حل الدولتين ولا بديل عن ذلك، بجانب المحاولة على تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين والاعتراف أن محاولة التصفية خطر على مصر وكل البلدان، فالاحتلال الإسرائيلي لم يحقق سوى أعداد قتل كبيرة ودمار شامل.

مصر خاضت حروبا كثيرة ضد الإرهاب

وتابع: أن مصر خاضت حروبا كثيرة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن المنظمات الإرهابية كلها جزء من مخططات إخلاء مناطق ورفع الرايات السوداء على مناطق لتسليمها لبعض البلدان.