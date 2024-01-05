أسعار السلع في مبادرة «التخفيض» بمحافظة القاهرة.. الأرز بـ20 جنيها

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، متابعة مبادرة تخفيض أسعارالسلع للمواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وأجرى الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة بنطاق حي الزيتون، بحضور الدكتور أحمد سمير، رئيس الحي، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع داخل المجمعات الاستهلاكية وشركة النيل، تبعا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

أسعار السلع الغذائية

وشدد نائب محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان الأسعار للسلع بصورة واضحة أمام الجميع، ومن أسعار السلع المخفضة ما يلي:

سكر معبأ 1 كجم بـ27 جنيها.

زيت خليط معبأ 800 مل بـ40 جنيها

أرز بلدي عريض الحبة 1 كجم بـ22 جنيها.

أرز مستورد 1 كجم بـ20 جنيها.

دواجن برازيلي مجمدة 1 كجم بـ85 جنيها.

طبق بيض 30 بيضة بـ125 جنيها.

دواجن محلي مجمدة 1 كجم بـ105 جنيهات.

حبات فول معبأ 500 كجم بـ12 جنيها.

حبة عدس أصفر 500 كجم بـ22 جنيها.

جبنة دومتي 250 جم بـ14 جنيها.

جبنة دومتي بلس سادة 250 جم بـ15 جنيها.

دومتي جبنة طعوم بلس 250 جم بـ15 جنيها.

دومتي جبنة بلس 500 جم بـ30 جنيها.

زيت هدية خليط 0.7 لتر بـ31 جنيها.

زيت الممتاز خليط 0.7 لتر بـ31 جنيها.

أسعار المكرونة

بساطة مكرونة 1 كجم بـ17.50 جنيه.

سعر مكرونة بساطة 350 جم بـ5.75 جنيه.

حليب بخيره كامل الدسم 500 مل كيس بـ15.50 جنيه.

جبنة فيتا 125 جم بـ9.50 جنيه.