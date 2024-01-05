سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، ذلك حسبما أفادت الموقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم الجمعة 5-1-2024 مع بداية التعاملات، ليبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري ما قيمته 39.12 جنيه للشراء، و39.29 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري 38.92 جنيه للشراء، و39.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 39.26 جنيه للبيع، و39.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في ببداية اليوم الجمعة بمصرف أبوظبي الإسلامي، لـ37.87 جنيه للبيع، و37.46 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل ميد بنك 39.49 جينه للبيع، و39.22 جنيه للشراء.