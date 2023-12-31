ارتفاع رصيد القمح في صومعة الحبوب بميناء دمياط إلى 411 ألف طن

استقبل ميناء دمياط البحري خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28142 طنا، تشمل 1554 طن أسمنت معبأ، و4220 طن مولاس، و10716 طن يوريا، و4565 طن رمل و7087 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة في ميناء دمياط

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59047 طنا، تشمل 11763 طن قمح، و13679 طن ذرة، 700 طن زيت، و963 طن خشب زان، و15453 طن خردة، و635 طن فول، و1872 طن فول صويا و14009 طن كسب فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 134، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5542.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137383 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 274242 طنًا، وغادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6207 أطنان قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4048.