«حكماء المسلمين» يطالب المجتمع الدولي بدعم الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشدة، التصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان، رفضه القاطع لهذه التصريحات المسيئة، ولكل الممارسات الاستفزازية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والوقف العاجل لإطلاق النَّار في قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفًا من المرضى والنساء والأطفال، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.