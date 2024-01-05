تحرير 800 محضر تمويني خلال شهر لمخابز وأسواق في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن ضبط أكثر من 800 مخالفة تموينية خلال شهر ديسمبر الماضي، خلال عدد من الحملات التموينية التي شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

تحرير 490 محضر لمخابز بلدية

وأشار وكيل تموين بني سويف، خلال بيان صحفي اليوم، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 490 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع 157 نقص الوزن، 91 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 36 عدم إعطاء بون صرف، 75 لتدني مستوى النظافة، و19 محضراً لعدم وجود ميزان، 55 محضراً للتصرف في الحصة، 43 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 14 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

300 محضر تمويني لمحلات تجارية

كما أشار إلى ان المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، اسفر عن تحرير 300 محضرا منها 87 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 117محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و19محضراً للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 9 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و23 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، و5 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و4 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدي مدعم، و12محضراً للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و22 محضر لتجميع مواد بترولية.

ضبط مصنع للغراء الأبيض غير مطابق للمواصفات

كما تمكنت الحملات من تحرير محضر ضد أحد مصانع مواد البناء لإنتاجه وبيعه غراء أبيض غير مطابق للمواصفات بحسب تقرير المعامل المختصة، و4 محاضر ضد محلات بيع أغذية لحيازة وعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من لمكرونة، بطاطس شرائح، أسماك ودواجن مُجمدة، مواد عطارة، بجانب 7 محاضر لمسؤولين عن أنشطة غذائية لحيازتهم سلع بدون فواتير، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.