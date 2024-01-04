شمال سيناء تدرس تشغيل خطوط مواصلات جديدة بين العريش ومدن الجمهورية

أعلن اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، دراسة تشغيل خطوط جديدة للمواصلات بين مدينة العريش وباقي مدن الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات الأخرى لخدمة المغتربين وأسرهم من العاملين بمحافظة شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الغندور، خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة، والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، إنه يجرى مراجعة جميع خطوط سير السيارات الأجرة وإضافة خطوط جديدة بعد توقفها بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة، خلال الفترات الماضية.

مناقشة تعديل خطوط سير السيارات

وأكد الغندور مناقشة تعديل خطوط سير السيارات الأجرة الداخلية بين مناطق المحافظة بعضها البعض «السرفيس الداخلي» طبقًا للمحاور الجديدة التي أنشئت، موجها لضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن السيناوي بتوفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته للتنقل سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وشدد الغندور على ضرورة الاستغلال الأمثل للمواقف الحضارية التي تم إنشاؤها بالمحافظة للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتعظيم إيرادات المحافظة.