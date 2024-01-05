10 آلاف جنيه دخل شهري مضمون من البنك الأهلي.. اعرف الطريقة

يرغب قطاع كبير من المواطنين، وتحديدا عملاء البنوك، في الحصول على دخل شهري منتظم، وهو ما تتيحه البنوك الحكومية، وتحديدا البنك الأهلي المصري، من خلال الشهادة الادخارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها رسميا، أمس الجمعة.

تستعرض «الوطن» الطريقة والخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على دخل شهري من البنك الأهلي المصري، مع تفاصيلها كاملة.

كيفية الحصول على دخل شهري 10 آلاف جنيه

وفي حال الرغبة في الحصول على دخل شهري قيمته 10 آلاف جنيه، يجب عليك شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري بعائد 23.5%، بقيمة 511 ألف جنيه، وفي هذه الحالة سوف تحصل على نسبة العائد وقيمتها 10 آلاف جنيه شهريا لمدة عام كامل، وبعد انتهاء العام يمكنك الحصول على أصل شراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن أمس الخميس، عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية»، وتفاصيلها كالتالي:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة: سنة.

- سعر العائد: 23.5%، يصرف شهريا.