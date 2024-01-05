«زراعة النخيل مشروع يكسب ذهب».. الفدان يٌحقق أرباحا بالملايين

يعتمد المواطنون على زراعة النخيل لتحقيق حلم الثراء السريع، إذ يجني الفدان الواحد أرباح بملايين الجنيهات، ويصل سعر كيلو البلح السعودي نحو 400 جنيه، في حين يصل إنتاج النخلة نحو 20 سباطة تزن كل واحدة نحو 85 كيلو من الثمار، وفق ما أوضحه المهندس الزراعي حسن أبو ناصر.

تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، كيفية تحقيق أرباح هائلة من مشروع زراعة النخيل بكافة أنواعه سواء المصري أو السعودي.

قال المهندس الزراعي حسن أبو ناصر، المتخصص في زراعة أشجار النخيل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن زراعة النخل تحقق أرباحا كبيرة، كاشفا عن وجود نحو 23 صنفا من النخيل السعودي داخل مصر، منها عالٍ الجودة والإنتاج والأكثر تداولا، وهذه الأصناف تحتاج إلى درجات حرارة مٌلائمة وفق كل صنف، فمثلا الأنواع الجافة تحتاج لمناخ حار.

وأضاف حسن أبو ناصر، أنه تمت زراعة أصناف نخل سعودي في مصر منذ 10 سنوات وحققت نجاحا كبيرا لملائمة مناخ مصر لطبيعة هذه الأشجار، موضحا تلك الأصناف بالأسماء وهي «برحي، مجدول، صقعي، خلاص، نبتة سيف، نبتة علي، هلالية، سلطانية، برطمودا، سكوتي، خضري، زغلول، بنت عيشة، أم الفراخ، الحياني والعرابي».

ولفت إلى أن يتم زراعة هذه الأنواع في مناطق مرتفعة الحرارة، مثل منطقة الفرافرة، الخارجة والداخلة الوادي الجديد، العوينات والصعيد، وهي سريعة التأقلم على مناخ مصر.

وزف «أبو ناصر»، بشرى سارة للراغبين في الاستثمار بزراعة النخيل وتحقيق مكاسب بالملايين، إذ يمكن زراعة فدان بحوالي 6 آلاف نخلة، سواء نخل مصري أو سعودي المقزّم، موضحا أن أسعار الأشجار تأتي على النحو التالي.

- يتراوح سعر النخلة المصري من 350 جنيها وحتى 2500 جنيه.

- تبدأ أسعار السعودي من 2500 جنيه.

2500 جنيه للنخلة الصغيرة:

وتابع أن زراعة النخل تبدأ في شهر فبراير، وهي الفترة المعروفة باسم «درب العين»، إذ يجوز زراعة أي بذور أو شتلات وتصح زراعته وتجود، لافتا إلى أن طرح البلح يبدأ من شهر مارس وهو نفس الشهر الذي يتم تلقيح النخل فيه، وينتهي في شهر سبتمبر، ثم تبدأ مرحلة ربط السباطة على النخلة.

400 جنيه سعر كيلو البلح

ويتراوح أسعار التمور حسب أصنافه فسعر الكيلو في الموسم يتراوح ما بين 120 جنيها وحتى 180 جنيها، ويرتفع سعره بعد انتهاء الموسم بمتراوح سعر 250 جنيها وحتى 400 جنيه، معلقا: البلح ممكن يتم تخزينه في ثلاجات خاصة أو يتجمد ويباع في المواسم مثل موسم رمضان المبارك، مؤكدا ضرورة اختيار النخلة الجيدة ومراعاتها لتعطي الإنتاج الذي يعود بالربح الوفير.

زراعة فدان أرض بالنخيل تجني ملايين الجنيهات:

واختتم مهندس، أن زراعة النخيل أنه يمكن لأي شخص يمتلك قطعة أرض فدان أن يستثمرها لمشروع لزراعة النخيل لتحقيق ملايين الجنيهات، وكل منطقة جغرافية يناسبها صنف من النخيل، أو حتى يمكن زراعة نخلة أو أكثر لتناول ثمارها في كل موسم للبلح.