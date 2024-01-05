حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار تضرب 7 محافظات وتوجيهات هامة للمواطنين

أعلنت غرفة العمليات في 7 محافظات عن تغيرات في حالة الطقس وسقوط أمطار في عدد من المناطق منها «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر»، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل نظراً لتأثير ظاهرة جوية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تعمل أحيانا إلى حجب الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وعن حالة الطقس، طبقا لبيان غرف العمليات في المحافظات تشهد انخفاض درجات الحرارة ليلا مع سقوط أمطار في 7 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر»، وتكون بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% وتكون على فترات متفاوتة خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس الساعات القادمة أمطار في 7 محافظات

وحذرت غرف العمليات في المحافظات المواطنين أثناء سقوط الأمطار بعدم النزول بالإضافة إلى توخي الحذر على الطرق السريعة أثناء الأمطار الغزيرة.

كما وجهت الجهات المعنية في هذه المحافظات بضرورة متابعة الطقس على مدار الساعة، وسرعة نشر معدات رفع مياه الأمطار لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مع عقد لغرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار.