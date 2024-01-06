مديرية العمل بأسوان تطلق ورشا تدريبية متنقلة في قرى نصر النوبة

أطلقت مديرية العمل بأسوان ورش تدريبية متنقلة في قرى مدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية لتمكين المرأة اقتصادياً بتكليف من وزير العمل، حسن شحاتة، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

واستهدفت الورش التدريبية تقديم الدعم وتعزيز المهارات لعدد من السيدات بمنطقة نصر النوبة حيث انتهت المتدربات من المرحلة الأولى من تدريب مهنة التفصيل والخياطة بستما.

أبدى فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، شكره للمتدربات على مهاراتهن الفائقة واستجابتهن السريعة للمادة التدريبية المقدمة.

دعم كبير توليه الدولة لدعم السيدات اقتصاديا

وعبرت المتدربات عن سعادتهن وامتنانهن للرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بهن وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية في مكان إقامتهن.

كما قدمن شكرهن لوزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على توفير هذه التدريبات المجانية وأكدن استعدادهن لبذل أقصى جهودهن للاستفادة القصوى من هذه التدريبات الهادفة.

وتوفر الدولة فرص العمل وتدريب المهارات المهنية حيث يشكلان خطوة هامة نحو تمكين المرأة اقتصادياً وتمكينها من دخول سوق العمل بثقة وإتقان كجزء من تعزيز دور المرأة في بناء مستقبلها ومساهمتها الإيجابية في التنمية المجتمعية.