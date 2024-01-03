مديرية «العمل» بالمنوفية تعلن توافر وظائف جديدة للشباب.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل في محافظة المنوفية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، موضحة أنها تطلب شباب من الجنسين بمؤهلات عليا أو متوسطة، بخبرة أو دون، مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت مديرية العمل في نشرتها الدورية لشهر يناير 2024، أن جميع الوظائف الخالية توفر تأمين صحى وتأمين اجتماعي للملتحقين بها فضلا عن بدل إنتقال وبدل وجبة ببعضا منها.

خريطة الوظائف الخالية بالمنوفية

وأفادت أن فرص العمل الموفرة جميعها بالقطاع الخاص وتشمل التالي:

- شركة ملابس تطلب عمال تعبئة وتغليف سن من 18 حتى 40 عام ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، مؤهلات متوسطة وعليا.

- مصنع يطلب فنيين وسائقين وعمال مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل ويحدد السعر وفقا للمقابلة الشخصية.

-شركة صناعات تطلب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة من الجنسين سن حتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة صناعية تطلب عمال إنتاج وسائقين وأطباء بيطريين وفنين صيانة مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 20 حتى 40 عاما ويحدد السعر وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة صناعية تطلب فنيين إنتاج وفنيين صيانة وعمال مخازن وسائقين وعمال بوفية وعمال نظافة ومشرفى صيانة ومساعدى طباخ وطباخين، مؤهلات متوسطة وإعدادية وفقا للمهنة المطلوبة، سن من 20 حتى 35 عاما ويحدد الراتب وفقا للمقابلة.

التقديم للوظائف الخالية

وحددت مديرية العمل بالمنوفية طريقة التقديم ورقيا بمقر المديرية بداية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا، حيث يشمل الطلب اسم الوظيفة الخالية ووسيلة تواصل وسيرة ذاتية للمتقدم.