استقرار سعر الريال السعودي خلال ختام التعاملات اليوم في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية أن سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل كافة البنوك المصرية لم يطرأ عليه أي تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك المركزي المصري جنيه 8.22 شراءً أما سعر البيع 8.24 جنيه.

وتستعرض " الوطن " في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الإربعاء والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- بلغ سعر الريال السعودي في ختام التعاملات داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الريال السعودي الآن في بنك القاهرة إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.