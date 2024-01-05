«الاتحاد الديمقراطي»: دعم الدولة لكبار السن يؤكد أنها لا تنسى أبناءها

أشاد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين وذلك في اطار دعم كبار السن وتقديم وجه الرعاية لهم بعد أن أنوا مرحلة عمرية كبيرة لخدمة بلادهم.

الحكومة جادة في تطبيق الاستراتيجية لحقوق الإنسان

وقال حسن ترك لـ«الوطن» إن القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تنس أبناءها الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة بلادهم فضلا عن كونه قرارا يؤكد أن الحكومة جادة في تطبيق الاستراتيجية لحقوق الإنسان التي كفلت الحماية الإجتماعية للفئات المسنة وكبار السن.

خدمة النقل العام

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: «ولم يكن ذلك القرار الأول لدعم المسنين حيث أولت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمام بذات الفئة وظهر ذلك في عدة حزم اجتماعية أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما».