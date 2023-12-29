انقطاع المياه بمدينة العبور.. فريق فني لإصلاح كسر الخط الرئيسي

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، الدفع بفريق من الفنيين والإدارات التنفيذية لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي بخط 700 مم، أمام عمارات الإسكان الفاخر بالحي السادس، الذي تسبب في انقطاع المياه بمدينة العبور، وهبوط في الطبقة الأسفلتية.

انقطاع المياه بمدينة العبور

أشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى عودة ضخ المياه بحالتها الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتا إلى قيام الإدارات المعنية برد الشيء لأصله بمنطقة هبوط الطبقة الأسفلتية بالطريق حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك بعد انقطاع المياه بمدينة العبور.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، مشيرا إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طرق تقديم شكاوى المياه بجهاز مدينة العبور

وأعلن جهاز مدينة العبور، أنه يتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول انقطاع المياه بمدينة العبور من خلال قنوات الاتصال التالية:

- الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.