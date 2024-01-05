«الزراعة»: الدولة نفذت العديد من المشروعات لزيادة المساحة المزروعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الزيادة السكانية تطلبت زيادة المساحة المزروعة، ومع زيادة الأعداد لابد أن تكون هناك فرصة لتأمين احتياجات المواطن، وتأمين حقوق الأجيال القادمة أن تجد فرص للزراعة، وإحداث التنمية الشاملة والمتكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، قائلًا: «الدولة دخلت في العديد من المشروعات، وبدأت في تنفيذ العديد من المشروعات التي كان هدفها زيادة المساحة المزروعة، وشوفنا العديد من المشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة، وهو مشروع بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان».

مشروع مستقبل مصر

وأكمل: «وهناك أيضًا مشروع مستقبل مصر وهو اللبنة الأولى لهذا المشروع، وتم زراعة أكثر من 350 ألف فدان فى هذة المنطقة، وهى فرصة كبيرة لإحداث انتعاشة فى هذة المنطقة، خصوصًا انها مقامة على محور الضبعة، وبالتالي فرصة كبيرة للربط بين الأسواق الرئيسية في القاهرة، أو المواني الرئيسية، كما أنها ملاصقة للدلتا القديمة مما وفر الكثير من فرص العمل والتنمية المتكاملة».

مشروع الريف المصري

وأكمل: «مشروع الريف المصري الجديد، وهو مشروع عملاق بدأت فيه الدولة المصرية، هدفه زراعة 1 ونصف مليون فدان، ومناطق عديدة في المنيا وسيوة ومختلف ربوع الوطن، وهذا المشروع يساهم في إحداث نقلات نوعية، وتوفير اراضي، وتوفير المرافق اللازمة لعملية الزراعة لخدمة أهالينا المزارعين والفلاحين حتى يجدوا فرص لزيادة إنتاجهم، وفرص للاستثمار والتنمية الزراعية».