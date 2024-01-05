من هي أميرة الذهب؟.. تركت الهندسة من أجل بريق المعدن الأصفر

خلال الساعات الماضية، أصبحت أميرة حسان الشهيرة باسم «أميرة الذهب» وهي من أشهر العاملين بمحلات الصاغة في مصر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فمن هي تلك السيدة التي تشغل اهتمام رواد السوشيال ميديا؟.

معلومات عن أميرة الذهب

ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن أميرة الذهب وفقا لما ذكرته في تصريحاتها سابقة لـ«الوطن».

- تدعى أميرة حسان

- عشقت المشغولات الذهبية منذ طفولتها وأشكالها المختلفة وأنواعها

- درست مجال الهندسة المعمارية وتركت العمل بها نظرا لحبها الشديد للذهب.

- بدأ عملها في مجال الذهب منذُ 4 سنوات أي في عام 2020

- أصبح لها شعبية كبيرة على السوشيال ميديا

- هي صاحبة واحدة من أشهر سلاسل الذهب والمجوهرات في مصر والشرق الأوسط

- تزوجت رجل أعمال وأنجبت منه ولدين، وابنها الصغير دائم الظهور معها على مواقع التواصل الاجتماعي

- تطلق العديد من المبادرات للعرسان والشباب

- تقدم نصائح مختلفة للأشخاص الذين يفكروا في الاستثمار بالذهب

- تمتلك فروعا مختلفة من محالها التجارية في محافظات عديدة.

- تختار في محالها التجارية العديد من الفتيات للعمل معها.

المشاركة في معرض «نيبو» الدولي للذهب

وكانت المهندسة أميرة حسان شاركت في معرض «نيبو» الدولي للذهب والمجوهرات، الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، بديكور على شكل حصان من الذهب الخالص، وكان يبدأ وزنه من 100 جرام وحتى 700 جرام، بالإضاقة إلى مشاركتها جرافتة 180 جراما، وكان يرتديها نجلها الصغير الذي اعتاد على الظظهور معها وعدة أشكال أخرى تقيلة الوزن.