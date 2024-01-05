ابنة الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر تثير غضب الإسرائيلين.. ماذا فعلت؟

جرائم عدة ارتكبها الاحتلال الإسرئيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، وتحولت المباني إلى ركام، الأمر الذي جعل شعوب العالم المختلفة خاصة المشاهير يتضامنون مع غزة، باعتباره الشعب الملكوم وكانت من بينهم ابنة النجم الأمريكي بن آفليك والممثلة الشهيرة جينيفر جارنر.

ظهرت فيوليت آفليك، ابنة الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر خلال رحلة تسوق مع والدتها وهي ترتدي «تي شيرت» يحمل ألون علم فلسطين على شكل شرائح البطيخ بألوانها المعروفة وهي الأحمر والأسود والأخضر والأبيض في إشارة إلى دعمها للفلسطينيين وفقا لما ذكره موقع «إيلاف» البريطاني.

أثارت صور ابنة الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر غضب الإسرئيلين وذلك بسبب ظهورها بالملابس التي تدعم القضية الفلسطينية، وكانت من ماركة Wear The Peace، وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الملابس التي تنتج السترة يبلغ سعرها حوالي 38 دولاراً، كما أن أرباح بيعها تذهب لمساعدة غزة بنسبة 100%.

اكتسب رمز البطيخ شهرة عالمية في الآونة الأخيرة، منذ اندلاع الحرب التي شنها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب في دمار الشوارع والمنازل بالإضافة إلى المستشفيات الطبية التي أعلنت خروجها عن الخدمة، نظرا لنقص الوقود وانقطاع الكهرباء الذي تسبب الاحتلال به، ليجعل الحياة شبة منعدمة في هذا القطاع.

معلومات عن ابنة الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر

- تدعى فيوليت.

- تبلغ من العمر 18 عاما.

- نسخة طبق الأصل من والدتها.

- تتسوق بشكل دائم مع أمها.