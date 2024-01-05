قافلة طبية تقدم خدمات متنوعة لـ400 مستفيد في السويس

شهدت محافظة السويس تنظيم قافلة توعوية طبية شاملة، استهدفت العاملين بمصنع بلازا للملابس بمنطقة المثلث والمترددين على مسجد هدي الرحمن بمدينة الإيمان التابع لحي الأربعين، وشملت القافلة تقديم الخدمات الطبية وقياس المستوى وأداء امتحانات محو الأمية.

تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لنحو 400 مواطن

نفذت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع صحة السويس والجامعة وعدد من الجهات قافلة توعوية وطبية شاملة ومجانية لخدمة أهالي منطقة الأربعين، وتم الكشف وتقديم خدمات علاجية وتوعوية خلالها على 400 مواطن مجانا، من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في السويس

وتضمنت أعمال القافلة الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة وجاءت كالآتي «عيادة الباطنة 60 - عيادة الأطفال 20 - الجراحة 10 - النساء 70 - تنظيم الأسرة 35 - العظام 5 - الأنف والأذن 5 - الأسنان 15».

خدمات تثقيفية وتوعوية

وأوضحت سيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس أن القافلة تضمنت المخرجات التالية:-

إجراء مسح ميداني للمنطقة وتوعية الأهالي بأهمية التعليم وأهمية الحصول على شهادة محو اﻷمية بواسطة موظفي إدارة الأربعين والأوقاف.