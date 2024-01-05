مفاجأة.. مناطق تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة فيها ساعة واحدة بالفيوم

زّفّت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بشرى وأعلنت مفاجأة سارة لأهالي العديد من المناطق والقرى والنجوع بمختلف مراكز محافظة الفيوم، إذ تشهد مناطق تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة فيها ساعة واحدة فقط وليس ساعتين مثل باقي المناطق، وذلك بدءًا من 4:00 وحتى 5:00 مساءً، وفقًا لخطة تخفيف الأحمال الجديدة التي تضمنت قطع الكهرباء من خلال النهار فقط.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» مناطق تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة لمدة ساعة واحدة فقط بمحافظة الفيوم، متضمنةً مواعيد قطع الكهرباء في تلك المناطق، وجدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الفيوم كاملةً.

مناطق تخفيف الأحمال ساعة بسنورس

وتضمنت مناطق تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة لمدة ساعة واحدة فقط بمركز سنورس، جزء من مطرطارس، ومنشأة عطيفة، وقرية بيهمو، وأكشاك الفدان، والبنزينة، وإنارة الطريق المزودوج، وأبو شعبة، والنصب، وأكشاك بمدينة سنورس، وعزب البطران، وكفر فزارة، والشيخ منجود، والسعدية، والكنيسة، والشيخ علي، والسوق، والكوبري، والمغربي، والتوفيقية، وحسن أغا، وعزب سعودي، وجزء من بيهمو.

جدول تخفيف الأحمال الجديد بأبشواي

وجاء جدول تخفيف الأحمال الجديد بأبشواي لمدة ساعة واحدة، في مناطق قصر الجبالي، وجبل سعد، والنجار، وأبو دنقاش وضواحيها، وعزب شكشوك، وأبو عليش، والزغبي، وعبود، وأكشاك الهندسة، وأبو صالح، والرملاية، والمحكمة، والموقف، وهويدي، والفاروقه، والرزق، والشونة، ودردير، والشيخة خضرة، وعبود، وجزء من أبوكساه، وتفريعة الخالدية واللوكان، وأكشاك داخل أبوكساه.

جدول قطع الكهرباء بمركز الفيوم

ويأتي جدول قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط بهدف تخفيف الأحمال، في مركز الفيوم، بقرى منشأة عبد الله، وعزب الإعلام، والهدير، ومعيوف، والزاوية، وجزء من بني صالح، والسنطة.

جدول تخفيف الأحمال 2024

وتضمن جدول تخفيف الأحمال 2024 لمدة ساعة واحدة فقط بمركز إطسا قرى حلفا وتوابعها، ورحمي، والحلفاية، وصرف قلمشاه، وعزبة الجبل، ومصنع طوب بعزبة الجبل، وعزبة مفتاح، ورمزي، وأبو دفية، وعزبة فاروق، والضبيعة، ومنشاوي، والرفيع، ومكاوي، والبشوات، وشدموه، وجزء من منية الحيط، والقاسمية، والغرق، ومحمدين، وحسين النزلاوي، ومحطة رفع أبو جندير، وقصر الباسل، وكمين الطيور، ومعصرة الزيوت، والحجر، وعنك، والحموات، والبرنس، والصنايع، ومنشاة عبد المجيد، والوابور.

خطة تخفيف الأحمال الجديدة

وتشتمل خطة تخفيف الأحمال الجديدة بقطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط في مركز طامية، محولات كفر عميره 1و2، وإسكندر، وبطرس، وإنارة الطريق، ورافع مياه كفر عميرة، وسرسنا 4و5و6، وعفيفي، ومجاوي، وعلام، وأبوالحسن، والمظاطلي وتوابعها، وأحمد فتحي، وعبد الرازق موسى، ومنشأة الجمال، وأجزاء من الفهمية وتوابعها، وفرقص، والحطي، وكفر عميرة، وسرسنا، ومنشأة طنطاوي وتوابعها، والطاحون، وأبو حسين، وبرغوت، وعبد العظيم، وقرية الروضة وتوابعها، والروبيات، والمقاتلة وتوابعها.

انقطاع الكهرباء في يوسف الصديق

وفيما يخص مناطق مركز يوسف الصديق التي تشهد انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط، فإنّها تتضمن قرى الظهير الصحراوي، والريان، وشعلان، وحنا حبيب، والخواجات، والسيد أفندي، وعبد الله مشرقي، والنزلة وتوابعها، وكلية البنات، وشواشنة وتوابعها، وبطن أهريت، وأبو جبل، وبرباش، وأبو صايم.

جدول تخفيف أحمال مدينة الفيوم

وحصدت مدينة الفيوم، النصيب الأكبر من المناطق التي تحظى بانقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط، وتضم مصطفى حسن 3، والمستشفى العام خارجي، ودار الرماد معبد، وأكشاك برج حمزة، والزراعيين 1 و2، والجراح، والفنية، والحادقة 1و2و3، وبرج الإنشاء، وجامع ناصر، ومساكن البنك 1و2و3، وجمعيات 1، وكلية تربية نوعية، والأحوال المدنية، ومبنى قطاع الكهرباء، وكشك الكيمان القديم، وأكشاك الشئون الاجتماعية، ومساكن التعاونيات، 5و6و7، والصادق الأمين، والمدن الجامعية، وبرج سيد صادق، والتوفيق، والمطافي، وسوق الفراخ، وبرج رشاد صالح، والشيخ سالم، والفوال، وأولاد خضر 1، وأكشاك سيد سليم 1و2، ومجاري خاص، وكلية الطب، ومجاري اراب، المرور،وبرج المهندسين، وبنك القاهرة.

كما تشمل أيضًا مناطق أكشاك الساكت 1و2، والعلواية، وطريق تلات، ومساكن الصوفي، وأكشاك تقسيم نصار، وسوق 5، ومساكن الصيفية، والصيفية 5، وغرفة جمعة شحاته، وبرج رجب، وأبراج رويال سيتي، وكشك طريق السليين، وبرج أنور عمر، وبرج محمد سعيد، وبرج عادل أنور، وبرج الحصان 1و2، وبرج البهنساوي، وأكشاك محلج مصر، والجزيرة، والمستشارين، ومجمع المحاكم، والراهبات، والكنيسة، وأكشاك جزء من باغوص، والمحمدية، وفرجاني، وبرج علام، وبرج هشام ربيع، وبرج البنان، وبرج صلاح علي، وبرج محمد عبد الفتاح، وبرج خالد قرني، وبرج علاء عبد الفضيل، وبرج نجلاء.

كما تتضمن مناطق أكشاك تقسيم المحافظة، ومديرية الأمن، ومركز الفيوم، وتفتيش الرمد، والحلافي، وبرج عصام، ومصر التأمين، ومساكن المعلمين، ومجلس المدينة، وبرج سيد صادق، وبرج ديهوم، والحصري، وأحمد سلطان، والإنشاء والتعمير، وسيد حرحش، وأبراج السكة الحديد بمنطقة النبوي، والمهندس، وتقسيم المحافظة، وأكشاك الصيفية 2، وتطوير الصيفية 1، والصيفية 3، وحجرة برج سامح عزيز، والصيفية 4، وتطوير الصيفية 2، وأكشاك بمدينة الفيوم شرق سيتي تاور 500، والحصان 1 ميجا، وعبد الواحد 1 ميجا، وإسلام 500، وجنتي 500، والنجوم 11 ميجا، والنجوم 2 1 ميجا، وكشك مجمع المواقف، وعمارات الأوقاف بالحادقة، ومنطقة مساكن الحادقة، وأبراج التجاريين، وبرج المحمود بالحادقة، وبرج المراكبي بالحادقة، وعبد العزيز العشري بالحادقة.

كما تضم برج جورج، وبنك باركليز، ومستشفى التحرير والمنطقة المقابلة لها، ونادي شباب ناصر، ومحطة بنزين موبيل بشارع الورشة، ومكتب هيئة قضايا الدولة، بشارع الجمهورية، وبرج السلام، بشارع الجمهورية، ومكتب الشهر العقاري بشارع الجمهورية، وقصر الثقافة، ومحطة السكة الحديد، وأجزاء من شارع الورشة، ومساكن التعاونيات، وأكشاك برج الزراعيين، وتقسيم الوادي، وبرج المعلمين، ومصطفى باشا، والعريان، والسلام سنتر، وسنترال خالد باشا 1و2، ومدرسة المسلة، وبرج منال لطفي، وبرج أمنية، وعمارة الشرق، والمستشفى العام، والمحافظة، والمنتزة، وحجرة تطبيقين.