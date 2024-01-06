تحرير 62 محضرا تموينيا وإعدام 21 كيلوجرام مواد غذائية فاسدة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج حملةً للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الاساسية ومحلات الجزارة والمخابز.

حملة تموينية بسوهاج

قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة لـ«الوطن»، إن الحملة تهدف لضبط الأسعار ومراقبة توافر السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة، وفقا لمبادرة رئاسية مجلس الوزراء، ولمراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتاكد من سلامتها ومطابقتها للشروط.

تحرير 62 محضر تموينى

وأضاف أن الحملة التموينة أسفرت عن تحرير 62 محضرا متنوعا وإعدام 21 كيلو مواد غذائية متنوعة متغيرة الخواص وتم تحرير محضر بذلك.