«مارك» يفوز بمسابقة دولية للرياضيات.. «حل 200 مسألة معقدة في 8 دقائق»

سنوات من الجد والاجتهاد مرت دون كلل حتى تحقق للطالب مارك نادر، ابن مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حلمه بالاشتراك في التصفيات النهائية للمسابقة العالمية «يوسي ماث»، والتي أقيمت في دولة ماليزيا، حيث تعتمد المسابقة على إدراك قيمة الوقت، حيث يتدرب الأطفال تدريجيا على إعطاء نتائج دقيقة ضمن وقت زمني أقصر لمسائل حسابية متدرجة في صعوبتها وتعقيدها.

مارك نادر: سعيد لرفع اسم مصر عاليا

وقال الطفل مارك نادر فتحي، في حديثه لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بما حققه ووصل إليه من تفوق في المسابقة، حتى حصل على المركز الأول، موجهًا الشكر لأسرته ومدربته حيث كان لهم الدور الأكبر فيما وصل إليه.

شارك «مارك» في التصفيات التمهيدية في مسابقة يوسي ماث 3 مرات سابقة، إلا أن هذه المرة وصل للتصفيات النهائية وحصل على المركز الأول بإجابته على أكثر من 200 سؤال رياضي في أقل من 8 دقائق، حسبما يذكر.

وأضاف: «سافرت للمسابقة يوم 28 نوفمبر الماضي لمدة 10 أيام، والحمد لله على توفيق ربنا لي، قبل المسابقة بعد أيام برفقة المشرفة الخاصة نورهان القاضي، وسعيد بما حققته بإسهامي في رفع اسم وطني عاليًا».

والدة مارك: «فخورة بابني وده تعب ومجهود سنوات»

وقالت ماجدة جرجس توفيق، والدة مارك لـ«الوطن»، إنها فخورة بابني مارك وسعيدة للغاية، لأن ده تعبه ومجهوده، لأنه دائمًا ما كان يبحث عن المعلومة بنفسه، حتى في مذاكرته لا يعتمد على دروس خصوصية أو غيرها».

وتابعت: «منذ سنواته الأولى، لاحظنا أن مارك مهتم بالرياضيات، والتي تُعد من أهم المواد التي لها أولويات له، وبخاصة أن والده بكالوريوس تربية تخصص رياضيات، وعليه بدأنا بتنمية مهاراته في الرياضيات، ووفرنا له مدربة رياضيات».

وأضافت: «الحقيقة أيام المسابقة النهائية التي جرت بدولة ماليزيا، مارك كان يشعر بالقلق، إلا أنني ووالده طالبناه بالهدوء وعدم القلق لأنه فعل ما عليه، ونحمد الله على ما وصل إليه، كانت سعادتنا كبيرة للغاية».

محافظ بني سويف يكرم الطالب مارك نادر

كان الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قد كرم، الطالب بالصف السادس الإبتدائي، مارك نادر فتحي، لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة "اليوسي ماث العالمية"، بعد أيام من فوزه في المسابقة، حيث جرى تسليمه شهادة تقدير، لتميزه ونبوغه العلمي.

من جانبه قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن «يوسي ماث» برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة.