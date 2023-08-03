«مناخ الزراعة»: الخريف القادم صاخب.. وسنشهد أمطارا مبكرا في أجواء ساخنة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن المتبقي على انتهاء الصيف فلكيًا ورسميًا 7 أسابيع، ثم يبدأ فصل الخريف الذي يُتوقع أن يكون خريفًا صاخبًا ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر في أجواء ساخنة.

بداية انحسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة

وأضاف فهيم، أنّه ستكون هناك بداية لانحسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة لبداية تحرك الشمس الظاهرية ناحية الجنوب، وبعيدا عن مدار السرطان، رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة، مع بعض التأثير الناتج عن منخفضي السودان والهند الموسميين.

وتابع بأنّ ما حدث خلال الأسابيع الماضية كان بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي الذي تسبب في موجات حارة قوية بمصر، وحدوث ضغط جوي منخفض وصل إلى أدنى من 995 مليبار، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، الأمر الذي تسبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأكد أن لمنخفض الهند الموسمي دورًا كبيرًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا وارتفاع الحرارة في المنطقة العربية، إذ تتجاوز درجة الحرارة في دول الخليج العربي 50 درجة مئوية.

زيادة الرطوبة النسبية في الصباح الباكر

أشار إلى أنّ الحرارة العالية تصاحبها زيادة كبيرة في الطاقة الحرارية ما يتسبب في خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة في أثناء الظهيرة، كما تزيد الرطوبة النسبية في الصباح الباكر ما يزيد من معدل تشكل قطرات الندى والرطوبة الحرة على الزراعات.

تابع بأنّه بعد أسابيع ستكون الأجواء مناسبة لبداية زراعة العروة الجديدة من محاصيل البنجر والخرشوف والبطاطس النيلي كذلك الفاصوليا البيضاء في محافظات الوجه القبلي، وفي النصف الأخير من أغسطس والثوم فى محافظات بني سويف والمنيا.