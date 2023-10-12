القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم على ستاد هزاع بن زايد

يستضيف ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، مساء اليوم، المباراة الودية بين منتخبي مصر وزامبيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والعراق ولبنان والسعودية، والخامسة بتوقيت زامبيا، والثامنة بتوقيت الإمارات، ونستعرض القنوات الناقلة للمباراة الودية ضمن استعدادات بطولة أمم إفريقيا 2024، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا اليوم الخميس على هذا النحو:

وفق المعلن للمباريات الودية فإنّه تقرر بث مباراة منتخبي مصر وزامبيا عبر أون تايم سبورتس الأولى، وأبو ظبي الرياضية، ويمكن تحميلهما من خلال الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس الأولى

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال الخطوات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وجاء تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD على القمر الصناعي المصري نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى، كما يلي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD على عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

يذكر أن منتخب مصر عقب مباراة اليوم يتبقى أمامه مباراة أخرى ودية في الإمارات أمام الجزائر والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.