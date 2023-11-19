تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون الليلة

يستكمل منتخب مصر ثاني مبارياته ضمن المجموعات، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب الوطني لاستكمال الفوز بعدد كبير من الأهداف على منتخب سيراليون، على غرار مواجهته الأولى أمام منتخب جيبوتي حيث فاز بـ6 أهداف دون رد، ويهتم متابعو المنتخب الوطني، بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون، لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب في مباراته المهمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون، فيأتي على رأس القائمة شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، بعد حصولها على حقوق نقل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال، المقرر إقامتها داخل مصر وخارجها، كما يتم نقلها عبر قنوات beIN SPORTS.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد 12765.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل الترميز 27500.

- معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD

- القمر الصناعي سهيل سات.

التردد (ميجا هرتز) 11547.

- معدّل استقطاب الموجة عمودي.

- معدّل الترميز 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

- إشارة إرسال البث DVB-S2.

- معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD

- القمر الصناعي يوتلسات.

- التردد (ميجا هرتز) 11013.

- معدّل استقطاب الموجة أفقي.

- معدّل الترميز 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

- إشارة ارسال البث DVB-S2.

- معدّل تردد الموجة 8PSK.

موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام سيراليون، اليوم في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعات.