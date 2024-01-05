نور النبوي يحتفل بفيلم «الحريفة» مع «حبيبته».. وينشر صورهما عبر صفحته

نجاح كبير حققه فيلم الحريفة بطولة الفنان نور النبوي، في أول أيام عرضه بالسينمات، أمس الخميس، إذ تدور أحداثه حول لاعب كرة، وتتدهور حياته لينتقل من دراسته الدولية إلى مدرسة أخرى حكومية ويضطر التعامل مع أشخاص من طبقات اجتماعية مختلفة.

حرص عدد كبير من عائلة الفنان نور النبوي على حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة» الذي كان في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، كانت من بينهم جدته الفنانة الكبيرة«عواطف حلمي» التي ارادت دعم نجل ابنتها في أولى بطولاته السينمائية.

الاحتفال بنجاح فيلم الحريفة

نشر الفنان الشاب نور النبوي عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» صورة برفقة جدته الفنانة عواطف حلمى التي التقطها معها في العرض الخاص بالفيلم، مدونا عليها كلمات تحمل كل معاني الحب والتقدير قائلا: «جدتي الغالية، وجودك معايا حاجة كبير قوى عندى و حبى ليكي ملوش مثيل».

نالت صورة الفنان نور النبوي مع جدته الفنانة القديرة عواطف حلمي إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «ما شاء الله تبارك الله عليكم ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر يارب اللهم امين يارب» وأيضا: «ربنا يخليكم لبعض ومتتحرموش من بعض ابدأ وإنت عسل والله ربنا يبارك فيك ويحفظك يارب العالمين».

خلال العرض الخاص بالفيلم، حرص صناع وأبطال الفيلم على الحضور، من بينهم مطرب المهرجانات كزبرة الذي تعد أول مشاركة له، وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح.

معلومات عن نور النبوي

- من مواليد 1997

- درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج بالولايات المتحدة الأمريكية

- نجل الفنان خالد النبوي

- حفيد الفنانة الكبيرة عوطف حلمي

- بدأ مشواره الفني بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء فترة دراسته.

- شارك في أعمال فنية معروفة مثل مسلسل الاختيار2 ومسلسل راجعين يا هوى، ومسلسل نقل عام.