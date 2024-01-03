«الجلاس بوت».. تجربة فريدة لمشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية في شرم الشيخ

تشتهر مدينة شرم الشيخ بالعديد من الأنشطة السياحية الممتعة، ومن أشهرها رحلة «الجلاس بوت» التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح من جميع الجنسيات.

تتكون رحلة «الجلاس بوت» من جزأين، الجزء الأول يشمل مشاهدة المناظر الطبيعية من أعلى سطح المركب الزجاجي، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة خلابة على شواطئ شرم الشيخ وجبالها، أما الجزء الثاني من الرحلة، فيشمل مشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية من خلال القاع الزجاجي للمركب.

وتعد هذه التجربة فريدة من نوعها، إذ يشعر الزوار وكأنهم يسبحون بجوار الأسماك الملونة والشعاب المرجانية الرائعة، حسب ما ذكره عصام الهواري مدير إحدى مراكز الألعاب المائية بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل رحلة «الجلاس بوت»

تنظم رحلة «الجلاس بوت» من قبل الشركات السياحية الجالبة للسياح إلى مدينة شرم الشيخ، وتبلغ تكلفتها 300 جنيه للفرد البالغ، و150 جنيهًا للطفل فوق 12 سنة، وتشمل الانتقالات من وإلى الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى وجبة طعام.

ووفق حديث إسلام نبيل رئيس هيئه تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، تستغرق رحلة «الجلاس بوت» ساعة واحدة، ويمكن أن تبحر من أماكن متفرقة بالمدينة، حيث وجود السقالات البحرية.

جنسيات وفئات تفضل رحلة «الجلاس بوت»

تحظى رحلة «الجلاس بوت» بشعبية كبيرة لدى جميع الجنسيات، وخاصة الفئات العمرية الكبيرة السن والأطفال الذين يصعب عليهم ممارسة رياضة الغطس، كما يفضلها الشباب الذين يمارسون الألعاب المائية ويختتمون يومهم برحلة الجلاس بوت.

وتبدأ الرحلات اليومية من الساعة 11:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 4:00 عصرًا، على دفعات حسب عدد السياح المتواجدين.