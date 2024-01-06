مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بحي الجناين في السويس

شهدت قرية العمدة بالقطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس، مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، في إطار محاربة الغلاء وتوفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين، وتضم جميع أنواع اللحوم، الكندوز والعجالي والجملي بنسبة تخفيض أكثر من 30%.

افتتاح مبادرة لمحاربة الغلاء بحي الجناين في السويس

وقال اللواء أركان حرب، أحمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، إنه جرى افتتاح، مبادرة لمحاربة الغلاء في قرية العمدة التابعة للحي، لبيع اللحوم للأهالي بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن هناك مجهودات تبذل دائما لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، بتعليمات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، للتخفيف عن كاهل المواطن.

وأشار اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين، إلى أن الجهاز التنفيذي للحي، يتابع تنفيذ بنود المباردات المختلفة، ومنها مبادرة بيع اللحوم الجديدة، للتأكد من البيع بالأسعار المخفضة، التي تم الاتفاق عليها مع القائمين على المبادرة.

اللحوم المعروضة بالمبادرة «بلدي»

ويقول خالد عايش، أحد القائمين على المبادرة، إن جميع اللحوم المعروضة لحوم بلدي، موضحاً أن مرعى العلف الخاص بالمواشي متميز، ويتم الذبح تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

أسعار اللحوم في مبادرة حي الجناين

أسعار اللحوم في المبادرة

وجاءت الأسعار في مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة لكل كيلو، كالتالي:

- الكندوز الصغير 300 جنيه

- العجالي الكبير 280 جنيها

- اللحوم الجملي 280 جنيها

- اللحم الضأن الكبير 300 جنيه

- الضأن الصغير 340 جنيهًا

- السجق 150 جنيهًا

- السجق المخصوص 270 جنيهًا

- اللحم المفروم 280 جنيهًا