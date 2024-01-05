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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنصورة

كتب:

ريهام مصطفى
09:24 ص | الجمعة 05 يناير 2024
إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قاد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، حملة مكبرة لضبط التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ورصد المخالفات وإزالتها في المهد فورا، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وبمشاركة مديرية الأمن ومديرية الزراعة، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وقال رئيس مركز المنصورة، في بيان، إنه جرى شن حملات مكبرة ومكثفة في نطاق المركز، وتم استهداف القرى والعزب والوحدات المحلية، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة سور بالطوب الأحمر مخالف في قرية كوم الدربي، وتم إزالة مبنى على مساحة 175 مترا مربعا بقرية شاوة، وإزالة شدة خشبية في نطاق المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

متابعة مستمرة ومكثفة على المخالفات

وأكد رئيس مركز المنصورة أن هناك متابعة مستمرة ومكثفة على المخالفات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية للأجيال الحالية والقادمة وإعادة زراعتها مرة أخرى في حال تبويرها على حساب المواطن المخالف.

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