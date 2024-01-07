بدء امتحانات الترم الأول في جامعتي بني سويف والوادي الجديد الثلاثاء المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، ستنتظم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجداول والخريطة الزمنية التي أقرتها مجالس الأقسام للامتحانات، مشيرين إلى مراعاة فترة أعياد الميلاد المجيد، عند وضع جداول الامتحانات، مؤكدين أنّ نتائج امتحانات الترم ستكون خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

امتحانات الترم الأول 2024

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ الامتحانات ستنتظم الثلاثاء المقبل، بمختلف الكليات، وفقاً للخريطة الزمنية لامتحانات الترم، موضحًا أن النتيجة ستكون في إجازة منتصف العام.

تطبيق القوانين لمكافحة ظاهرة الغش

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنّ امتحانات الترم الأول، منتظمة في الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتًا إلى أنّ جداول الامتحانات، راعت إجازات أعياد الميلاد، لافتًا إلى أنّه جرى التشديد على تطبيق القواعد والقوانين كافة لمكافحة ظاهرة الغش.