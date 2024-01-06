القبض على 11 متهما بالاتجار بالمخدرات في أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "اتجار" بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو- 850 جراما لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية وخزينتين وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (667) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" بالمواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالها (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلي - عدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

جؤى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.