تسكين 20 ألف سائح بفنادق البحر الأحمر قبل ساعات من أعياد الميلاد
كتب:
شاذلى عبدالراضي
07:40 م | الجمعة 05 يناير 2024
السياح بفنادق الغردقة
انتهت أجهزة البحر الأحمر اليوم الجمعة من تسكين حوالي 20 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة بفنادق الغردقة ومرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية قبل ساعات من بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.
البحر الأحمر تستقبل 20 ألف سائح
وأشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتهاء فنادق مرسي علم والغردقة اليوم من تسكين ما يقرب من 20 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين من دول أوربية على متن 101 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.
ولفت إلى استعدادات أجهزة البحر الأحمر لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد بالفنادق والمنتجعات السياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومنع الإجازات بالقطاع السياحي لحين انتهاء الاحتفالات.
15 جنسية تحتفل بأعياد الميلاد في الغردقة ومرسى علم
وأضاف أن أكثر من 15 جنسية أجنبية حرصت على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة ومرسى علم على رأسهم السائحين الألمان الأكثر وصولا ثم الروس وإيطاليا وبولندا والتشكيك.