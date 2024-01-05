تسكين 20 ألف سائح بفنادق البحر الأحمر قبل ساعات من أعياد الميلاد

انتهت أجهزة البحر الأحمر اليوم الجمعة من تسكين حوالي 20 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة بفنادق الغردقة ومرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية قبل ساعات من بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

البحر الأحمر تستقبل 20 ألف سائح

وأشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتهاء فنادق مرسي علم والغردقة اليوم من تسكين ما يقرب من 20 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين من دول أوربية على متن 101 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ولفت إلى استعدادات أجهزة البحر الأحمر لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد بالفنادق والمنتجعات السياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومنع الإجازات بالقطاع السياحي لحين انتهاء الاحتفالات.

15 جنسية تحتفل بأعياد الميلاد في الغردقة ومرسى علم

وأضاف أن أكثر من 15 جنسية أجنبية حرصت على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة ومرسى علم على رأسهم السائحين الألمان الأكثر وصولا ثم الروس وإيطاليا وبولندا والتشكيك.