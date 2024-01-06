حياة كريمة تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الإخوة الأقباط، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

حياة كريمة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وقالت حياة كريمة في منشورها: «الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ.. تتقدم مؤسسة حياة كريمة بعظيم التهنئة لشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

أضافت المبادرة الرئاسية في تهئتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد: «تلك المناسبة العطرة تدعو إلى الأذهان قيم المواطنة والمعاني العظيمة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو.. كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان».