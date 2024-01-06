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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

محمد يوسف
02:44 م | السبت 06 يناير 2024
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص بريقة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كالتالي: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهاني، مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفي بها جميعاً مسلمين ومسيحيين. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة».

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