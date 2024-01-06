خبير تغذية: نظام البحر المتوسط يعتمد على تناول الفواكه والخضروات والأسماك

قال الدكتور إسلام الزيادي، أخصائي التغذية العلاجية، إن نظام البحر المتوسط هو نظام غذائي ظهر في دول البحر المتوسط ويعتمد بشكل أساسي على تناول الأسماك والابتعاد بشل كامل عن اللحوم التي تحتوي نسبة عالية من الدهون.

نظام البحر المتوسط ليس نظامًا بالمعنى المتعارف عليه

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» أن نظام البحر المتوسط ليس نظامًا بالمعنى المتعارف عليه بل هو أقرب إلى أسلوب حياة، إذ يعتمد على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والأسماك.

الدراسات أثبتت أن اتباع نظام البحر المتوسط يحسن من الحالة الصحية

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن الدراسات أثبتت أن أتباع نظام البحر المتوسط يحسن من الحالة الصحية للشخص ويحميه من العديد من الأمراض الخاصة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض السكري من النوع 2.

تحديد النظام الغذائي المناسب لكل شخص هو قرار يرجع إلى الطبيب المعالج

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن تحديد النظام الغذائي المناسب لكل شخص هو قرار يرجع إلى الطبيب المعالج وليس للمريض نفسه، خاصة وأن هناك أنظمة تتعارض مع بعض الأمراض المزمنة أو أمراض الغدد.

نظام البحر المتوسط يعتبر من أكثر الأنظمة الغذائية صحة وفائدة

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن نظام البحر المتوسط يعتبر من أكثر الأنظمة الغذائية صحة وفائدة، إذ أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على الحفاظ على وزن صحي وتحسين وظائف الدماغ وحماية الجسم من السرطان.

وختم أخصائي التغذية العلاجية حديثه بالتأكيد على أهمية استشارة الطبيب قبل اتباع أي نظام غذائي، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أي مشاكل صحية.